Michael J. Fox revela que luta contra o Parkinson está cada vez mais difícil

O ator Michael J. Fox, de 61 anos, fez revelações preocupantes para os fãs. O astro de "De Volta para o Futuro" afirmou que a luta contra o Parkinson está cada vez mais difícil e que ele sabe que não chegará aos 80 anos.

“Não vou mentir. Está ficando difícil, está ficando mais difícil. Está ficando mais difícil. A cada dia é mais difícil. Eu não vou chegar nos 80 anos”, disse Fox em uma prévia da entrevista que será exibida neste domingo, 30, na CBS, nos EUA.

No ano passado, Fox aceitou um Oscar honorário por seu trabalho como ativista, que já arrecadou 1,5 bilhão de dólares para pesquisas sobre Parkinson.

Além de estrelar a trilogia "De Volta para o Futuro", Michael J. Fox fez parte de outras produções conhecidas, como o filme "O Garoto do Futuro" e as séries "Caras e Caretas", "Spin City" e "The Good Wife", além de ter emprestado sua voz aos protagonistas de "O Pequeno Stuart Little" e "Atlantis: o Reino Perdido".

Fox foi diagnosticado com Parkinson em 1991, aos 29 anos. Ele estava no auge da carreira, com o lançamento do terceiro filme da trilogia "De Volta para o Futuro". O ator revelou que estava com a doença somente em 1998.

Ele foi se afastando do trabalho aos poucos. Recentemente, a condição de saúde do ator piorou. Fox conta que realizou uma cirurgia para a retirada de um pequeno tumor na coluna, mas o procedimento acabou "bagunçando" a sua habilidade de andar e "quebrando" outras partes do corpo, como mão, face e ombro.

Além da entrevista, o ator vai contar a sua história em um documentário: "Still: Ainda Sou Michael J. Fox" tem estreia prevista para o dia 12 de maio, na Apple TV+.