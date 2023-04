Michel Teló é atração do Expochurrasco: Festival Internacional do Churrasco.

publicidade

Michel Teló está de volta na estrada com a turnê baseada no DVD “Bem Sertanejo”. Em Porto Alegre, ele é uma das atrações do Expochurrasco – Festival Internacional do Churrasco, com realização dias 21 e 22 de abril .

O show de Teló, no dia 22, às 19h, terá um repertório que conta a história da música sertaneja, cronologicamente. Farão parte do set list, clássicos como "Menino da Porteira", "Chico Mineiro", "É o Amor", "Evidências" e "Fio de Cabelo". Além das suas canções conhecidas como "Ei, Psiu Beijo Me Liga" e "Ai Se eu Te Pego", cujo clipe atingiu 1 bilhão de visualizações.

O Expochurrasco – Festival Internacional do Churrasco, nos dias 21 e 22 de abril, sexta e sábado, será realizado no Parque Harmonia. Veja ingressos e mais informações no site do evento aqui.