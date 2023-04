Michelle Yeoh leva estatueta do Oscar ao túmulo do pai

publicidade

Michelle Yeoh, de 60 anos, mostrou aos seguidores no Instagram, na última quarta-feira (12), que levou a estatueta do Oscar ao túmulo do pai dela, na Malásia. Neste ano, a atriz venceu a categoria Melhor Atriz, pela atuação no filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.

Yeoh nasceu na Malásia e visitou o país recentemente para participar de um festival tradicional. Ela aproveitou a viagem para mostrar a estatueta que ganhou para a mãe, Janet, e ao pai, Yeoh Kian Teik, que morreu em 2014.

"Trouxe o 'senhor Oscar' para casa… Sem o amor, a confiança e o apoio dos meus pais, eu não estaria aqui hoje... tanto amor", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Michelle foi a primeira atriz de origem asiática a ser indicada e a vencer o prêmio de Melhor Atriz, o que fez da vitória dela um marco na história do Oscar. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi indicado a 11 categorias na premiação e venceu 7 delas.

Antes do Oscar, a atriz ganhou o SAG Awards e o Globo de Ouro.

