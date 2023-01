"Mila no Multiverso" já está disponível no Disney+

publicidade

"Mila no Multiverso", série nacional de aventura, acaba de estrear exclusivamente no Disney+, com todos os episódios disponíveis. A trama conta a história de Mila (Laura Luz), que em seu décimo sexto aniversário, descobre um dispositivo que pode levá-la para visitar universos paralelos à procura de sua mãe, Elis (Malu Mader). Logo, Mila percebe que este sumiço é só o começo de sua história, já que Elis, ao descobrir a existência de múltiplos universos, passa a ser perseguida por um grupo misterioso chamado ‘Os Operadores’. Mila vai precisar se adaptar rapidamente aos desafios e com a ajuda de seus amigos Juliana (Yuki Sugimoto), Vinícius (João Victor) e Pierre (Dani Flomin) irá em busca da sua mãe, vivendo assim a aventura mais incrível na exploração do vasto multiverso.

Além do elenco citado, a série dirigida por Julia Jordão e Jéssica Queiroz, e produzida pela Boutique Filmes e Non Stop, conta com Duda Oliveira, Rafaela Mandelli, Felipe Montanari, Danilo Moura, Amanda Lyra, Jader Januário, Gisele Lima, Giselle Shim e Lucas Abner. A produção executiva é assinada por Tiago Mello, e roteiros escritos por Cássio Koshikumo e Janaina Tokitaka.

Com oito episódios, "Mila no Multiverso" é a primeira série de ficção científica de origem brasileira com estreia global no Disney+, e é mais um exemplo do compromisso da The Walt Disney Company com a criação de conteúdo de relevância local inteiramente desenvolvido na América Latina, em parceria com produtoras da região e talentos reconhecidos.

Assista ao trailer: