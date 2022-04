Miley Cyrus anuncia música com Anitta em novo álbum

publicidade

Miley Cyrus anunciou, nesta segunda-feira (25), que vai lançar uma música com Anitta. A faixa inédita faz parte da versão deluxe do novo álbum da cantora, Attention: Miley Live Album, que será lançado na sexta-feira (29). A parceria será um mashup dos hits Mother’s Daughter e Boys Don’t Cry.

Miley participou da última edição do Lollapalooza Brasil, no mês passado, e chamou a brasileira para o palco. Juntas, as cantoras performaram Boys Don't Cry, logo após Miley cantar Mother's Daughter para os fãs. "Preciso começar a vir para o Brasil mais vezes para sair com Anitta", disse Cyrus na ocasião.

Além disso, ela fez diversos elogios a Anitta e disse gostar muito da música da dona de Envolver.

GENTE O QUE FOI ISSOOO



ANITTA E MILEY QUEBRARAM TUDO #MileyCyrusNoMultishow pic.twitter.com/POLNzSG4BT — ⛓ 𝙺𝙴𝚈. 𝚃𝙷𝙴 𝙰𝙻𝙿𝙷𝙰 ⛓ (@keykururur) March 27, 2022

O anúncio da versão deluxe do álbum foi feito por meio de uma resposta de Miley em um tuíte de página de um fã-clube. "Podemos esperar uma versão deluxe de Attention: Miley Live com Mother's Daughter, Angels Like U, WTF e Fly on the Wall? Os fãs estão perguntando!", indagou a seguidora, que teve a confirmação de Miley.

O álbum vai contar com as músicas que a cantora apresentou em grandes festivais e que faltaram na versão original. As novas faixas serão:

1. WTF Do I Know

2. Mother’s Daughter x Boys Don’t Cry (with Anitta)

3. You (Take 2)

4. Nothing Breaks Like a Heart

5. Angels Like You

6. Fly on the Wall