Millie Bobby Brown fica noiva de filho de Bon Jovi

publicidade

A atriz Millie Bobby Brown anunciou estar noiva na manhã desta terça-feira, dia 11. Aos 19 anos, a estrela de "Stranger Things" vai se casar com o namorado, Jake Bongiovi, de 21 anos, filho do astro do rock Jon Bon Jovi.

O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais. Millie publicou uma foto em que está abraçada a Jake e mostra o anel de noivado.

"Amei você por três verões. Agora, querido, quero todos eles", disse a atriz na legenda da publicação.

Jake Bongiovi também se declarou para a noiva em redes sociais. Ele publicou dois cliques em que aparece ao lado da artista. "Para sempre", escreveu o rapaz.

Os dois assumiram o relacionamento em novembro de 2021 e Millie contou que conheceu o noivo por meio das redes sociais. "Nós nos conhecemos no Instagram. O bom e velho Instagram. Fomos amigos por algum tempo e então... o que posso dizer?", brincou a artista em entrevista à revista Wired.

Veja postagem da atriz no Instagram: