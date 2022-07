Milton Nascimento fará show de despedida dos palcos em agosto em Porto Alegre

publicidade

Com uma trajetória que completa 60 anos de carreira e 80 de vida, Milton Nascimento decidiu que chegou a hora de se despedir dos palcos. Mas, para que esse ciclo ficasse completo, o artista decidiu prestar uma última homenagem aos fãs com uma turnê internacional que promete ser épica: “A Última Sessão de Música”.

Explica Milton:

“Eu jamais poderia encerrar essa parte da minha vida de tantos anos na estrada sem homenagear aqueles que me acompanham esse tempo todo: os fãs. E essa turnê foi pensada especialmente pra vocês!” -, explica Milton. A parada do cantor e compositor em Porto Alegre será no dia 21 de agosto, domingo, às 18h, no Ginásio Gigantinho.

Ele completa: “a gente quer proporcionar uma experiência única e emocionante, do começo ao fim”. Sobre o repertório da turnê, Milton já adianta que clássicos como “Ponta de Areia”, “Encontros e Despedidas”, “Travessia”, “Cio da Terra” e “Nos Bailes da Vida”, não podem faltar no set list. “O resto é surpresa”.

AGENDA

A turnê passou pela Europa em junho, incluindo Itália, Inglaterra, Portugal e Suíça. Agora em agosto, Milton e banda já tem datas confirmadas para shows no Rio de Janeiro (Jeunesse Arena/ 6 e 7 de agosto de 2022); Porto Alegre (Ginásio Gigantinho/ 21 de agosto); São Paulo (Espaço das Américas/ 26 e 27 de agosto de 2022); e Belo Horizonte (Estádio Mineirão/ 13 de novembro de 2022).

“A Última Sessão de Música” tem a direção geral de Augusto K. Nascimento. O projeto de cenário é assinado pelos artistas OSGEMEOS, e os figurinos usados por Milton são do estilista Ronaldo Fraga. A direção musical é do maestro Wilson Lopes.

SERVIÇO

MILTON NASCIMENTO Data: 21 de agosto - domingo Horário: 18h

Local: Ginásio Gigantinho (Avenida Padre Cacique, 891 - Praia de Belas, Porto Alegre)

Ingressos em ticket360.com.br e na bilheteria do teatro do Bourbon Country.