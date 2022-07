'Minions 2' passa 'Thor: Amor e Trovão' e assume o topo das bilheterias dos cinemas brasileiros

publicidade

Mostrando sua força com o público brasileiro, os Minions voltaram ao topo das bilheterias nos cinemas do país. Cerca de 20 dias após a estreia, "Minions 2: A Origem de Gru" reassumiu o primeiro lugar na lista de filmes mais vistos por aqui.

Com arrecadação de R$ 11 milhões, a animação ultrapassou "Thor: Amor e Trovão", que faturou mais R$ 10,9 milhões, ocupando a segunda posição do ranking. O quarto filme do Deus do Trovão passou duas semanas no topo. "Minions 2" estreou no primeiro lugar no final de junho.

O terceiro lugar da lista de filmes mais vistos ficou com "Elvis", cinebiografia do Rei do Rock, que ganhou R$ 4,18 milhões. Maior estreia da semana, o terror "O Telefone Preto" abriu com R$ 4,1 milhões, ficando na quarta posição. O Top 5 se completou com o fenômeno "Top Gun: Maverick", que arrecadou mais R$ 1,22 milhão.

Confira abaixo os 10 filmes mais vistos da semana no Brasil:

1º) "Minions 2: A Origem de Gru" - R$ 11 milhões

2º) "Thor: Amor e Trovão" - R$ 10,9 milhões

3º) "Elvis" - R$ 4,18 milhões

4º) "O Telefone Preto" - R$ 4,1 milhões

5º) "Top Gun: Maverick" - R$ 1,22 milhão

6º) "Pluft, O Fantasminha" - R$ 910 mil

7º) "Jurassic World: Domínio" - R$ 250 mil

8º) "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" - R$ 150 mil

9º) "Lightyear" - R$ 104 mil

10º) "Boa Sorte, Leo Grande" - R$ 55 mil