Mirage Circus abre as portas em Caxias do Sul

A cidade de Caxias do Sul (RS) recebe o Mirage Circus a partir deste 1º de novembro, no Parque da Festa da Uva (rua Lodovico Cavinato, 1431). O anfitrião Marcos Frota estará presente. A estreia ocorre 20h30min.

Com cerca de 800 toneladas de equipamentos, som, luz e o enorme painel de LED compatíveis com os grandes festivais de músicas no Brasil, o "Gigante Brasileiro", como é conhecido, leva uma estrutura jamais vista e promete fomentar ainda mais o turismo da cidade. De acordo com a organização, a lona do circo conta com qualidade extrema, fabricada nos Estados Unidos.

A programação é diversificada, com artistas nacionais e internacionais nas apresentações de malabarismo, trapézio, mágica e o motocross freestyle, com incríveis saltos de 10 metros de altura e o famoso globo da morte, que promete inúmeras surpresas ao espectador. Além disso, o espetáculo conta com o humor do palhaço Potato como mestre de cerimônias e performances em que interage com a plateia.

A estrutura conta ainda com várias opções na praça de alimentação, ambiente acessível e climatizado.

Ingressos:

Os ingressos estão à venda pelo site www.miragecircus.com.br, ou ainda pela bilheteria física no próprio circo, de terça a domingo, das 10h às 22h.

Serviço:

Mirage Circus em Caxias do Sul (RS)

Data: A partir de 1 de novembro de 2023

Local: Parque da Festa da Uva

Endereço: Rua Lodovico Cavinato, 1431 - Nossa Sra da Saúde

Horário dos espetáculos:

Terça-feira a sexta-feira: Às 20h30

Sábado, domingo e feriados: 15h, 17h30 e 20h30

Contato: www.miragecircus.com.br

Instagram: @miragecircusbrasil

