Mirage Circus está nos últimos dias da temporada em Porto Alegre

publicidade

A temporada do Mirage Circus em Porto Alegre está chegando ao fim. As sessões seguem até domingo, 15 de outubro, que terá as últimas sessões às 11h, 16h e 19h.

A relação do circo com a cidade foi de uma feliz sinergia, com público lotando as sessões. O diretor de Marketing do empreendimento, Sócrates Fernando, diz que são muitos os sentimentos positivos e de agradecimento. “Porto Alegre já está marcada na história do Mirage Circus”, diz.

O diretor conta que o circo completou dez anos de existência em Porto Alegre, no dia 6 de setembro. Durante 9 anos, o Mirage Circus percorreu todas as regiões do Brasil, mas só no seu décimo ano chegou a Porto Alegre. “A temporada nos surpreendeu. Recebemos pessoas de todas as regiões do Estado, a gente pode ver pelo sistema de venda de ingressos. Queremos voltar em breve, no máximo em dois anos”, revelou Sócrates. “Para retornar, precisamos ter atrações novas e isso reforça nosso compromisso com a qualidade”, explicou.

Além da recepção de sucesso do público, o profissional destaca as bem-sucedidas parcerias com o Governo do Estado, com Marcos Frota sendo embaixador da campanha de doação de órgãos, e com a Prefeitura de Porto Alegre, com sessões solidárias que permitiram a centenas de pessoas que não teriam condições de ir ao circo assistir ao espetáculo. “Pudemos retribuir para a população um pouco do carinho que recebemos”, disse.

A temporada que começou em 1º de junho de 2023 trouxe alegrias, mas também desafios à equipe, que enfrentou um inverno com ciclones e tempestades. A lona do circo resistiu aos ventos fortes. “Tivemos momentos de muita tensão, mas conseguimos passar ilesos graças aos profissionais que cuidam da parte estrutural do circo, fomos abençoados”, opina. A equipe foi solidária também com afetados pelas chuvas. Vale ressaltar que a entrada do circo se tornou um ponto de entrega de doações para desabrigados e desalojados pelas enchentes.

Depois de Porto Alegre, o circo vai para Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A nova temporada começa em 1º de novembro e seguirá até 10 de dezembro.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://www.guicheweb.com.br/pesquisa/miragecircusportoalegre.

Sócrates Fernando, diretor de Marketing do Mirage Circus, em passagem pela Record TV. Crédito: Arquivo Pessoal / Divulgação

Veja Também

Escute o podcast com entrevista completa: