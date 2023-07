Mirage Circus transfere a apresentação desta quarta por causa das condições climáticas

publicidade

O Mirage Circus informa que para prezar a segurança e conforto do público, devido às condições climáticas, remarcará o espetáculo desta quarta-feira, dia 12.

Todos os ingressos do espetáculo de hoje serão aceitos no dia 26. Caso não possa comparecer na nova data, solicite o estorno da compra no serviço de atendimento ao cliente da GuichêWeb. Contato: sac@guicheweb.com.br. Contato: (11) 4765-6655 (21) 4042-3944.

O Mirage, inspirado nos cassinos de Las Vegas, está montado ao lado do Beira Rio, na Avenida Padre Cacique, 1359.