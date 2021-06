Mirela e Yugnir são eliminados do Power Couple Brasil com 26,21% dos votos

publicidade

O Power Couple Brasil 5 chegou ao fim para Mirela Janis e Yugnir! O casal foi eliminado da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (24) com 26,21% dos votos. Eles perderam a disputa contra os casais Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Nina Cachoeira e Filipe Duarte pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com.

A formação de DR aconteceu na noite da última quarta-feira (23).

Mari e Matheus foram para a DR com o pior desempenho na Prova dos Casais. Dany e Fabio acompanharam a dupla com o saldo mais baixo do ciclo. Pela segunda semana seguida, Mirela e Yugnir foram pelos votos da Mansão Power. Indicados pelo Poder do Casal Power, Nina e Filipe precisaram salvar uma das duplas que estavam na berlinda e livraram Dany e Fabio da votação do público.

Na Mansão Power, Mirela e Yugnir se autointitularam de casal "creme". O "boyzinho" e a "cremosinha" venceram a primeira prova do reality e levaram um carrão logo na primeira semana.

Mas a convivência com os colegas de confinamento atrapalhou um pouco o casal. Eles tiveram alguns atritos com Deborah e Bruno e Nina e Filipe. Entretanto, também construíram amizades e se tornaram grandes aliados de Márcia e Rod, Mari e Matheus e Renata e Leandro.

Com a Herança da DR, Mirela Janis e Yugnir escolheram Bruno e Deborah para apostar tudo na primeira prova do ciclo, e JP e Li Martins para apostar apenas mil nessa mesma prova.

