Mirna Spritzer e Sergio Lulkin apresentam "Terra Sem Mapa"

Após percorrer outros teatros, "Terra Sem Mapa" retorna ao ponto de partida na Zona Cultural com apresentações de 14 a 17 de setembro. Sucesso desde sua estreia, o espetáculo celebra os 45 anos de teatro e amizade de Mirna Spritzer e Sergio Lulkin, que contracenam na peça.

A sinopse informa: apaixonados por teatro, Vrum e Luba resolvem fazer um espetáculo. Em cena, eles revivem lendas e casos e narram histórias de vida e de morte, de exílios e encontros, de casas deixadas para trás e de novos lares. Entre bênçãos e pragas, dançam as lembranças e miram as estrelas. Viajantes de um tempo imaginado perambulam pela terra sem mapa da memória.

Humor e melancolia se mostram no movimento e na pausa. E no vazio imenso e intenso do palco aberto ao jogo e à contracenação.

"Terra sem Mapa" conta com colaboração artística de Carlos Mödinger, figurinos de Rô Cortinhas, desenho de luz de Ricardo Vivian, música original de Gustavo Finkler, identidade visual de Leandro Selister e produção de Mirna, Lulkin e Renata Stein.

O espetáculo estará em cartaz entre os dias 14 a 17 de setembro, às 20h, na Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900), Porto Alegre. Ingressos estão à venda pelo site https://www.entreatosdivulga.com.br/ ou uma hora antes das apresentações.