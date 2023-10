"Miseri Coloni dá Voz ao Silêncio" será exibida no Teatro da UCS

publicidade

Com mais de 40 anos de presença nos palcos, o grupo Miseri Coloni estreia o novo espetáculo “Miseri Coloni dá Voz ao Silêncio”, nesta quarta-feira, às 20h, no UCS Teatro (rua Francisco Getúlio Vargas, 1130), em Caxias do Sul. A 11ª peça traz um marco histórico, os 150 anos da imigração italiana, que vai ser celebrada em 2025.

Dentre os silêncios impostos neste período, a peça lembra os 100 anos do surgimento de Nanetto Pipetta no jornal "Staffetta Riograndense”, e a representatividade deste personagem para o fundamento da literatura no dialeto Talian. O público vai receber uma edição reeditada do jornal de 23 de janeiro de 1924, no qual consta o primeiro texto Vita e Storia de Nanetto Pipetta com a inclusão dos fatos históricos e das canções da peça.

O dramaturgo Jorge Rein escreveu o texto da obra, focada no contexto dos anos 1920 e 1930, onde ocorreram as comemorações do Cinquentenário da Imigração Italiana. O diretor do espetáculo, Fábio Cuelli, explica que a montagem teatral reúne relatos pessoais e a partir deles foram reconstruídos fatos históricos, como a partida da Itália rumo ao Brasil, a construção de uma nova vida e os atritos que afetaram os imigrantes italianos.

O espetáculo movimenta mais de 40 profissionais entre atores, atrizes, técnicos e prestadores de serviços. A equipe conta com João Tonus em sua imensa dedicação à memória e pesquisa sobre a imigração italiana. A direção musical é realizada por Cibele Tedesco. Cleri Pelizza trabalha como produtora e atriz, força motriz de todas as atividades da Associação Cultural Miseri Coloni.

Os ingressos são gratuitos, mas devem ser obtidos via site Sympla, caso ainda tenha disponibilidade de lugares.