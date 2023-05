"Missão Impossível – Acerto De Contas" ganha novo trailer

publicidade

"Missão Impossível - Acerto De Contas Parte 1", sétimo filme da franquia estrelada por Tom Cruise, ganhou um novo trailer repleto de ação nesta quarta-feira, 17.

No longa, o ator volta a interpretar o famoso agente Ethan Hunt, que tem a missão de achar uma poderosa arma que pode ameaçar a humanidade. O filme também vai explorar o passado do personagem, com cenas gravadas em diversos cenários ao redor do mundo.

A prévia contém muitas das tradicionais cenas "radicais" conhecidas da franquia, como a já divulgada imagem de Cruise pulando de um penhasco em uma moto. Ele também salta de um trem em movimento e pilota em alta velocidade por ruas da Itália.

O elenco conta com nomes como Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, e Pom Klementieff, enquanto a direção ficou por conta de Christopher McQuarrie.

O filme foi atrasado em quase dois anos por conta da pandemia de Covid-19, mas finalmente chegará aos cinemas brasileiros em 13 de julho.

Assista ao trailer