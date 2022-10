Mitti Mendonça revisita ancestralidade e afeto em exposição inspirada em retratos de mulheres negras

publicidade

A Calafia Art Store (Couto de Magalhães, 439.) abre neste sábado, das 15h às 17h, exposição de Mitti composta por 20 retratos produzidos em bordado, costura e desenho a partir de imagens de mulheres negras de sua família, fotografias do século XIX, autorretratos e ilustrações, campo em que também atua. A visitação segue até 30 de outubro, de segundas a sextas, das 11 às 18h e sábados, das 11 às 16h.

Com personagens que encaram o observador de frente, marcam presença e se tornam mais visíveis do que nunca, a artista chama atenção para questões contra-hegemônicas, evidenciando, como ponto de partida, a ancestralidade, a identidade e o pertencimento. Ela explica que, em suas raízes, “busca possibilidades de dialogar sobre o afeto como ferramenta para curar as adversidades do caminho”.

Sua técnica compreende o bordado e a costura como uma ferramenta para o desenho, que ela também produz utilizando materiais tradicionais, como nanquim e aquarela. As ilustrações digitais, por fim, ampliam seu repertório e apresentam um pouco deste universo criativo.

Mitti Mendonça

Natural de São Leopoldo, é artista têxtil e ilustradora. Sua prática instiga as potencialidades das técnicas têxteis como narrativas visuais, principalmente através do bordado e da tapeçaria. Desde 2017 articula o selo criativo Mão Negra, elaborando trabalhos artísticos e publicações independentes que abordam questões de ancestralidade, afeto e memória, principalmente motivada por álbuns de família e fotografias. Esta pesquisa parte do seu acervo pessoal e de registros fotográficos relacionados à população negra do Brasil e dos EUA. Participa do circuito de arte,no Brasil e exterior, tendo exposto em locais como Galeria Ecarta, Instituto Goethe, Margs e Pinacoteca Ruben Berta, em Porto Alegre (RS); Kunstmuseum Wolfsburg (Alemanha) e Casa Brasil de Lisboa (Portugal). Em 2020, recebeu o 2º lugar do Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea. Como ilustradora, colabora criativamente com editoras, marcas e projetos. Tem obras nos acervos das coleções privadas Calmon-Stock (RJ) e Fundação Vera Chaves Barcellos (RS).