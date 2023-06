"Mobgrafia" chega à sua 2ª edição na Galeria Escadaria

publicidade

A exposição “’Mobgrafia - Expressão Urbana”, ocupará a Galeria Escadaria, em sua segunda edição, a partir deste sábado, 10 de junho, reunindo 90 imagens de 45 fotógrafos, feitas em celulares ou tablets. Com curadoria do publicitário e fotógrafo Marcos Monteiro, a iniciativa tem um caráter duplamente democrático, tanto por estar situada em um museu a céu aberto, o que coloca a arte ao alcance de todos; quanto pela técnica utilizada, através de dispositivos móveis, recurso amplamente difundido e acessível à população.

A abertura ocorrerá a partir das 16h, na escadaria Verão (esquina rua Duque de Caxias), com a banda Os Lucianos (Luciano Riquez na voz e guitarra, Miguel Lattuada no baixo e voz, Cristiano na bateria e Ernani na voz e teclado) tocando muito rock, soul e funk.

Os smartphones revolucionaram o modo de vida de quase todas as pessoas no planeta e por meio deles a fotografia ficou mais democrática e criativa, estimulando o olhar e percepção sobre o cotidiano, trazendo à tona uma experiência de representação da realidade intrínseca, sob a ótica do autor. O termo Mobgrafia é sinônimo do movimento que promove a arte fotográfica e visual captada, editada e compartilhada com dispositivos móveis: smartphones, tablets, etc.

“Mobgrafia - Expressão Urbana” é considerada a maior exposição a céu aberto de fotos de smartphones do Brasil. Por meio de convocatória foram selecionados 45 fotógrafos (as) amadores e profissionais de todo o Brasil, num total de 90 fotos de grandes formatos distribuídas em 15 grandes painéis. “A exposição na rua tem um olhar inclusivo e democrático, em função da arte sair das galerias e museus para ganhar as ruas, criando novas experiências e hábitos para uma parcela da população, que não tem o costume de frequentar estas instituições”, afirma o produtor e curador, Marcos Monteiro.

O tema é Livre Expressão Urbana e a visitação seguirá até o fim de agosto, devendo posteriormente ocupar a Galeria Restinga, na Esplanada da Restinga - também a céu aberto - durante os meses de setembro e outubro. Em sua primeira edição, no ano passado, “Mobgrafia Expressão Urbana” teve cerca de 40 mil visitações, e a expectativa desta edição é superar este número.

Criada em plena pandemia com o intuito de levar arte de qualidade para a população, a Galeria Escadaria já abrigou 16 exposições nacionais e internacionais a céu aberto. Em agosto de 2022 foi inaugurada sua primeira filial, a Galeria Restinga, localizada na Praça Esplanada do bairro Restinga.