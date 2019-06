Moda em Movimento celebra Outono-Inverno em instalações itinerantes

publicidade

Quem passar pela área Rosa dos Ventos do BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300) poderá conferir as instalações itinerantes do projeto Moda em Movimento, que retratam moda, cultura e lifestyle, para celebrar uma das estações mais charmosas do ano: o Outono-Inverno.

A arte foi a fonte de inspiração da iniciativa, que apresenta looks, cenários e tendências, sob a curadoria do stylist Éden José. O lançamento ocorreu na última quinta-feira com direito a desfile, no estacionamento coberto com a presença de influenciadores digitais, profissionais, jornalistas, consumidores e apreciadoes da área.

Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação / CP

Cenografia

Materiais naturais e rústicos, como folhas de plátanos, galhos secos e madeira, compõem o mood contemporâneo e minimalista das cinco vitrines que foram produzidas, dotadas de sistema de iluminação led, que possibilita uma infinidade de cores para cenografia.

Um dos destaques é uma grande árvore invernal, de 4 metros de largura, suspensa no teto da Rosa dos Ventos. Desenvolvida pelos artistas Edu Saorin e Andressa Cantargiani, foi confeccionada em metal com folhas de acrílico, para interagir com a luz natural e criar diferentes tonalidades, sendo que à noite ganha uma iluminação especial.

"O objetivo é oferecer uma consultoria do que há de mais trend nas lojas e mostrar o que vai estar em alta na estação, como estampas, cores e modelagens", destacou Éden.

As produções abrangem diferentes estilos e idades. "Muitas vezes o cliente vê uma peça na loja ou identifica uma tendência, mas não sabe como usar e compor para o seu dia a dia. E o interessante é fazer isso com itens que estão no shopping, tornando acessível esse consumo de moda para todos", disse o artista.

Diferentes pontos

Looks street, mas elegantes e arrumados, em peças com cores e shapes variados, que podem se combinar entre si estão em foco. Nesse primeiro momento, as vitrines ficarão concentradas na Rosa dos Ventos e depois serão distribuídas em diferentes locais do mall.

"O interessante são os clientes sempre verem algo novo quando visitam o shopping. Por isso a ideia das vitrines ocuparem vários locais, os looks com curadoria de mercado também trocarem a cada semana, dando mais visibilidade para as marcas", comentou a gerente de marketing do BarraShoppingSul, Tânia Nascimento, sobre a ação que vai deslocar as roupas, sapatos e acessórios das lojas para os corredores do shopping.