Moenda da Canção está com inscrições abertas

Entre os grandes momentos que marcam a agenda cultural do Rio Grande do Sul, em ritmo de retomada, está a volta da 35ª Moenda da Canção e da 11ª Moenda Instrumental de Santo Antônio da Patrulha. O festival, que teve sua última edição presencial em 2019 e em 2020 foi realizado sem presença de público, já tem data para acontecer: será de 12 a 14 de agosto próximo, no Ginásio Municipal Caetano Tedesco.

Conforme informa a organização do evento, a grande novidade que o festival traz é a realização da 1ª Moendinha. Uma modalidade da qual participarão crianças e adolescentes dos 8 aos 17 anos, com a responsabilidade de trazer para a primeira noite do evento, releituras de composições que já participaram de alguma edição da Moenda da Canção ou da Moenda Instrumental.

O festival não distingue as concorrentes por estilo musical, o que o torna plural e aberto, atraindo compositores e intérpretes de todo o Brasil e até mesmo de países vizinhos. O evento, cujo nome faz alusão à tradição da moagem da cana-de-açúcar que faziam os antigos produtores de cachaça e rapadura da cidade, mistura com grande potência artística ritmos e plateias, durante as três noites. Nesse período, mais de 1.500 pessoas ocupam as arquibancadas, mesas e cadeiras do ginásio atraídas pela qualidade das músicas apresentadas e pela requintada escolha dos shows convidados. Em 2022, além das concorrentes, o público assistirá Borghettinho, Zé Alexanddre e o Grupo Mas Bah.

As inscrições estão abertas até 12 de junho no site www.moendadacancao.com.br, onde também podem ser acessados os regulamentos. O júri do festival, neste ano, será composto por cinco profissionais premiados que vêm representando diferentes correntes da música: Maria Luiza Benitez, Paulinho Goulart, Renato Júnior, Diego Müller e Zé Alexanddre.