"Momento mais humilhante da minha vida", diz Margot Robbie sobre fotos vazadas

Margot Robbie desabafou que se sentiu extremamente constrangida quando fotos das gravações do filme Barbie foram vazadas. A intérprete da protagonista e Ryan Gosling, que dá vida ao Ken, foram vistos com roupa de patinação e roupas de vaqueiros.

Em entrevista ao The Tonight Show com Jimmy Fallon, a atriz descreveu o momento como "humilhante". "Não posso dizer o quão atormentados estávamos", iniciou Margot.

"Parece que estamos rindo e nos divertindo, mas morrendo por dentro. Eu estava tipo, ‘este é o momento mais humilhante da minha vida’", afirmou.

No programa, a artista ainda explicou que não contava com tamanha repercussão em torno do vazamento, porém, por estar em um espaço público, sabia que aquelas roupas chamariam atenção. "Era como se centenas de pessoas estivesse assistindo", comentou.

Barbie irá estrear em 21 de julho de 2023 e contará com um elenco estrelado por outros nomes como: Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Hari Nef e Will Ferrell. Ncuti Gatwa, Connor Swindells e Ritu Arya completam a lista.

