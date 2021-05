Montagem do Circo Híbrido para ver pelo YouTube

publicidade

O espetáculo “O Magnífico Circo Praça” está disponível na íntegra pelo canal do Circo Híbrido no YouTube, com horário liberado para o público assistir de hoje a domingo. Esta montagem cênica é inspirada na pesquisa histórica da artista e professora Lara Rocho e teve sua estreia em 2014. Retrata um episódio inusitado: num espaço público da cidade, em meio à passagem corriqueira do dia a dia, eis que o circo, há tempos ali não visto, invade aquele espaço, num cortejo inesperado.

A trupe parece estar à procura do melhor lugar para o circo ser armado. Mas os espaços públicos não costumam receber mais os circos. O cortejo musical se desloca pelo local, não encontrando espaço para erguer a lona do circo. Por fim, a trupe resolve parar e, ali mesmo, iniciar o seu espetáculo.

Com números de equilíbrio, comicidade, malabarismo, acrobacia, música e destrezas, os artistas vão adaptando-se ao lugar e descobrindo novas possibilidades. Integrando-se à paisagem do teatro que andava há tempos esquecido, a trupe interage com o espaço público, com o que o constitui e com quem o utiliza, levando as artes do circo, seus múltiplos talentos, estripulias e encantamento aos passantes que ali se encontram.

Esta nova temporada on-line está sendo realizada em contrapartida aos recursos recebidos pelo Circo Híbrido através da Lei Aldir Blanc, inciso II, de manutenção de espaço e atividade cultural no ano de 2020. Para assistir basta acessar o canal do Circo Híbrido no YouTube.