Morada da Dança apresenta "Pelos Bares da Vida" no Teatro do CIEE

publicidade

Nesta quinta-feira, 30, a Morada da Dança apresenta no Teatro do CIEE (Rua Dom Pedro II, 861), às 20h30min, a Mostra de Danças "Pelos Bares da Vida". No palco, 50 bailarinos celebram a boemia e os bares da vida com trilhas que vão desde os clássicos de 1960, a bossa nova e o rock, atravessando outros ritmos que marcaram época. O espetáculo, com direção e produção de Naira Nawroski e Alexandre Ritmann, contará, ainda, com a participação especial da Cia de Dança Flamenca Silvia Canarin.

“Qual seria o bar ideal para você? Que tipo de música tocaria? Quais comidinhas seriam servidas? Como seria o lugar que você gostaria de frequentar? Foi partindo dessas perguntas que os bailarinos criaram a mostra de coreografias. Divididos em grupos, eles materializaram em movimento o bar que gostaria de frequentar”, conta Vanessa de Ivanoff, professora da Escola Morada da Dança, dos diretores Alexandre Rittmann e Naira Nawroski.