Morre a escritora Nélida Piñon, primeira mulher presidente da ABL

Morreu na tarde deste sábado, dia 17, a escritora Nélida Piñon, primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras (ABL) em 100 anos. Titular da cadeira 30 da Instituição carioca fundada pelo escritor Machado de Assis, Piñon sucedeu Aurélio Buarque de Holanda.

A escritora nasceu no bairro Vila Isabel, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio de 1937. Ela foi criada na capital fluminense e tornou-se autora de grandes romances como "A República dos Sonhos" (1985) e "A Casa da Paixão" (1973).

A romancista faleceu em Portugal, aos 85 anos, e deixa uma obra vasta com mais de 20 livros. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Obras de Nélida Piñon

Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo (1961)

Madeira Feita Cruz (1963)

Tempos das Frutas: contos (1966)

Fundador (1969)

A Casa da Paixão (1972)

Tebas do Meu Coração (1974)

A Força do Destino (1977)

O Calor das Coisas (1980)

Sala das Armas (1983)

A República dos Sonhos (1984)

Canção de Caetana (1987)

O Pão de Cada Dia (1994)

A Roda do Vento (1998)

Até Amanhã, Outra Vez (1999)

Vozes do Deserto (2004)

Aprendiz de Homero; ensaio (2008)

Coração andarilho: memória (2009)

Livro das Horas: memória (2012)

A Camisa do Marido (2014)

Filhos da América (2016)

Prêmios Literários

Prêmio Walmap com o romance “Fundador” (1970)

Prêmio Mário de Andrade com o romance “A Casa da Paixão” (1973)

Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte

Prêmio Ficção Pen Clube com o romance “A República dos Sonhos” (1985)

Prêmio Golfinho de Ouro pelo conjunto da Obra (1990)

Prêmio Jabuti – Melhor Romance de 2005 e Melhor Livro do Ano na Categoria Geral (2005) por “Vozes do Deserto"

Prêmio Príncipe de Astúrias pelo Conjunto da Obra (2005)

Prêmio Juan Rulfo (México)

Prêmio Jorge Isaacs (Colômbia)

Prêmio Menéndez Pelayo da Espanha

Prêmio Rosalia de Castro (Espanha)

Prêmio Gabriela Mistral (Chile)

Prêmio Puterbaugh (Estados Unidos)

Doutor Honoris Causa