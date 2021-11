Morre a historiadora Maria Tereza Medeiros, aos 71 anos

publicidade

Morreu nesta sexta-feira (26), Maria Tereza Medeiros, aos 71 anos, historiógrafa e servidora pública do Estado, teve destacada atuação junto ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), tendo antes colaborado com órgãos da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac) como o Arquivo Histórico do RS.

Nascida em São Gabriel em 1950, Maria Tereza auto no MARGS por 15 anos no setor responsável pelo acervo documental e bibliográfico, tendo também coordenado o então Núcleo de Documentação e Pesquisa do Museu (atual Núcleo de Acervos e Pesquisa), colaborando com cinco diferentes gestões.

Em 2015, realizou a curadoria de “MARGS sessenta e um — Retrospectiva da história do MARGS”, uma ampla exposição documental que apresentou um extenso panorama retrospectivo sobre a história do Museu a partir de suas exposições e atividades realizadas desde 1954. Em 2019, também atuou na curadoria do programa expositivo “Acervo em movimento”, colaborando com uma configuração da exposição que destacava, além de obras de arte do Acervo Artístico, itens do Acervo Documental.

Em 2020, com a aposentadoria, encerrou seu ciclo no MARGS iniciado em 2005. Começou a integrar a diretoria da Aliança Francesa, como vice-presidenta.

“Ela era uma pessoa que se destacava muito e querida por todos, será muito lembrada. Era muito presente no seu trabalho, acompanhava de perto tudo. Ela vivia o museu. Acompanhava todas as aberturas de exposições, tudo que o MARGS realizava e trazia a público. Toda a equipe vai sentir muito sua falta”, destacou Francisco Dalcol curador-diretor do MARGS.

O funeral será neste sábado, 27.11.2021, das 14h às 17h, na capela número 5 no cemitério Saint Hilaire.

Confira a nota de pesar publicada nas redes sociais do MARGS, neste sábado (27).