Morre a radialista e astróloga Zora Yonara

A radialista, radioatriz e astróloga brasileira Zora Yonara faleceu na tarde da última sexta-feira, dia 11, devido a uma penumonia aguda. A astóloga, que tinha 91 anos, ficou internada no Hospital Copa D'Or por 10 dias, em decorrência de problemas no pulmão, e acabou não resistindo à doença. O corpo está sendo velado no Cemitério João Baptista, no Rio de Janeiro, onde será enterrado às 16h deste sábado.



Natural de Vitória (ES), Creusa Gramacho Carosella fez muito sucesso trabalhando no "Show do Antonio Carlos" na Rádio Tupi e no programa "TV Mulher", da Rede Globo. Seu nome artísico, Zora, significa "força e coragem" em grego. Já o nome Yonara foi escolhido em homenagem à atriz Yoná Magalhães.



De acordo com informações da Rádio Tupi, a astrologia surgiu por acaso na vida de Zora, quando ela teve de substituir um astrólogo que faltou ao trabalho em uma rádio carioca. "O radialista Mário Luiz pediu para ela ler no ar o horóscopo que o astrólogo tinha feito. Posteriormente, Zora foi até a Itália, Egito e outros países atrás de conhecimento, livros e formação nos astros".