Morre aos 13 anos cantor Arthur Singer, ex-participante do reality show Canta Comigo Teen

publicidade

O cantor Arthur Singer, ex-participante do reality show Canta Comigo Teen 2, da Record TV, morreu nesta quinta-feira, 6, aos 13 anos. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do artista. A causa da morte não foi divulgada.

"Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur , aprouve Deus levá-lo. Mas estamos em paz , não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento", diz trecho do comunicado, divulgado nas redes sociais.

"Durante esses 13 anos que estivemos com Arthur, nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor, tudo que ele queria fazer (cantar, atuar, participar de um programa de tv, viajar, etc) ele conseguiu", acrescentou.

Informações sobre o velório ainda não foram divulgadas pela família. Amigos lamentaram a perda do jovem e prestaram homenagens a ele.

Arthur Singer era natural de São Paulo e, aos nove anos, fez backing vocal para um CD. Durante a sua participação no programa, em 2021, ele apostou na música "O Carimbador Maluco", de Raul Seixas, e conquistou 87 jurados.