Morre aos 96 anos o cineasta italiano Franco Zeffirelli

O cineasta italiano Franco Zeffirelli, conhecido por filmes como "Romeu e Julieta" (1968), faleceu neste sábado aos 96 anos em sua casa em Roma. O artista faleceu em decorrência "de uma longa doença que se agravou nos últimos meses", anunciou a imprensa italiana, cintando fontes da família.

"Jamais quis que esse dia chegasse. Franco Zeffirelli partiu esta manhã. Um dos maiores homens da cultura mundial. Nós nos unimos na dor de seus entes queridos. Adeus, querido Mestre, Florença nunca te esquecerá", escreveu no Twitter Dario Nardella, o prefeito de Florença, cidade natal do artista.

Diretor, roteirista e produtor, Franco Zeffirelli assinou vinte longas-metragens em sua carreira. Ele foi o ícone de um cinema estético estudado com seu mestre Luchino Visconti e inspirado por obras-primas da literatura inglesa e grandes óperas. Seu mais conhecido filme, "Romeu e Julieta" (1968), é uma adaptação de Shakespeare, a quem também emprestou "Hamlet" (1992, estrelado por Mel Gibson e Glenn Close) e "A Megera Domada" (1967, com Elizabeth Taylor e Richard Burton), uma lealdade que lhe valeu em 2004 o título de "Sir" na Inglaterra. Além do cinema, ele também dirigiu mais de trinta peças de teatro e óperas.