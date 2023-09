Morre ator e diretor Geraldo Matheus Torloni aos 93 anos

publicidade

O ator Geraldo Matheus Torloni, de 93 anos, faleceu na tarde desta sexta-feira, 29, no Hospital Unimed-Rio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por meio de sua assessoria, a atriz Christiane Torloni, sua filha, informou que o pai partiu de causas naturais. Geraldo estava internado desde o dia 10 de setembro.

Com uma trajetória marcante nas artes, atuando como ator, diretor, produtor, administrador teatral e autor, Geraldo integrou a primeira turma da Escola de Arte Dramática de São Paulo em 1948 e, em 1954, se casou com a professora de teatro Monah Delacy.

Ele também dirigiu o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o antigo Teatro Bloch, deixando um legado valioso para a cena teatral brasileira. Geraldo deixa sua esposa, dois filhos, um neto e um bisneto.

Nas redes sociais, Christiane Torloni fez uma postagem em homenagem ao pai. "Despeço-me do meu amado pai, Geraldo Matheus, grata pela linda jornada que trilhamos juntos. Grata pela Arte, Ética e Amor com que ele me abençoou. E como diz Oscar Wilde: ‘O mistério do Amor é maior do que o mistério da Morte’."

O velório e o enterro estão programados para sábado, 30, no Rio de Janeiro, com uma cerimônia íntima para família e amigos próximos.