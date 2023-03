Morre Canisso, baixista dos Raimundos, aos 57 anos

publicidade

Morreu nesta segunda-feira, aos 57 anos, o músico e baixista dos Raimudos, Canisso. A morte foi confirmada pela página do artista no Facebook por volta das 13h.

Ainda segundo a página, ele teria sofrido uma queda decorrente de um desmaio e foi encaminhado para um hospital. A nota não detalha o diagnóstico. O filho de Canisso, Pedro Toscano, confirmou a morte do pai. "Sempre foi e sempre será meu herói", escreveu nas redes sociais.

Lori, uma das filhas de Canisso, do casamento com Drica Vilhena, contou nas redes sociais sobre o acidente nesta manhã. "Meu pai sofreu um acidente em casa. Estamos a caminho do hospital. Por favor, vamos organizar uma corrente de oração forte pelo Canisso", escreveu a jovem. Em outra postagem, na página do Facebook do músico, uma mensagem dizia que ele "sofreu uma queda decorrente de um desmaio". Duas horas após essa publicação, Lori anunciou a morte do pai nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi revelada.

José Henrique Campos Pereira, o Canisso, nasceu em São Paulo no 9 de dezembro de 1965. Influente músico do rock brasileiro, foi um dos fundadores da banda Raimundos e integrante da formação original — com Rodolfo Abrantes como vocalista até 2001 e o guitarrista Digão nos vocais, a partir da saída de Rodolfo. O grupo, criado em 1987, produziu oito álbuns de estúdio nos mais de 30 anos de carreira. Com mais de 35 anos de trajetória, a banda marcou gerações com músicas de sucesso, como Mulher de Fases e A Mais Pedida. Canisso também tocou na banda de Rodolfo, o Rodox, até 2004. Após, em 2007, retorna à banda anterior.

Canisso deixa sua esposa, Drica Vilhena, e seus quatro filhos: Pedro, Nina, Lori e Mike.