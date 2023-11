Morre em Porto Alegre o dramaturgo Artur José Pinto, aos 64 anos

publicidade

O dramaturgo e ator Artur José Pinto morreu na manhã deste sábado na capital gaúcha. Dono de um texto impecável e afiado para a comédia e o non sense, ele estava internado há estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, há uns dois meses, por causa de problemas renais.

Artur era autor dos textos de espetáculos de grande sucesso junto ao público gaúcho como "TOC - Uma comédia obsessiva compulsiva", dirigida por Luti Pereira, com atuação de Daniel Lion, Juliana Barros, Vinicius Petry e Letícia Kleeman" e "Homens de Perto", protagonizada pelo trio de atores Zé Victor Castiel, Rogério Beretta e Oscar Simch. Artur também escreveu a dramaturgia do espetáculo "Lupi, o Musical - uma vida em estado de paixão", protagonizado pelo ator e cantor Juliano Barreto. Com 44 anos de carreira, Artur também atuou em obras para o cinema como "Pura Ficção", de Rodrigo Castelhano (2021), "Menos Que Nada", de Carlos Gerbase (2012) e "Ainda Orangotangos", de Gustavo Spolidoro (2008) e para a televisão como a série "Sapore d´Itália". .

O velório de Artur ocorrerá neste domingo, dia 19, no Angelus Memorial e Crematório (avenida Porto Alegre, 320, bairro Medianeira), na sala 02. O ato começa às 11h e logo após, das 17h30 às 18h ocorrerá Cerimônia de despedida no auditório da Angelus, no mesmo endereço. Artur deixa o filho João Pedro, o neto e a ex-esposa.