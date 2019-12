Morre Irving Burgie, compositor que popularizou o calipso nos EUA

publicidade

O cantor e compositor americano Irving Burgie, que compôs com Harry Belafonte a famosa canção "Day-O" (the Banana Boat Song) e introduziu o calipso nos Estados Unidos, faleceu na sexta-feira, aos 95 anos. Seu falecimento foi anunciado no sábado pela primeira-ministra de Barbados durante as cerimônias do Dia da Independência deste pequeno país caribenho. Burgie compôs o hino nacional deste território.

Nascido nos Estados Unidos, mas muito influenciado pela música do Caribe, o compositor propôs a Harry Belafonte, em 1956, retrabalhar no calipso, música original de Trinidad e Tobago, sua canção "Day-O", lançada em 1952.

A nova versão fez tanto sucesso que Belafonte termina compondo com Burgie um álbum inteiro com esta música, intitulado "Calypso". Este disco será o primeiro álbum a passar do um milhão de unidades vendidas nos Estados Unidos, segundo a imprensa local.