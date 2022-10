Morre Luiz Galvão, fundador do grupo Novos Baianos

publicidade

O fundador do grupo Novos Baianos, o músico e poeta Luiz Galvão, morreu na madrugada deste domingo (23) aos 87 anos. A informação foi confirmada pelo filho dele, Lahirí Galvão, pelas redes sociais.

Galvão estava internado no Incor (Instituto do Coração) em São Paulo desde setembro. O músico tinha problemas cardíacos e diabetes.

Nascido em Juazeiro, o poeta e músico decidiu se mudar para Salvador, onde conheceu Moraes Moreira e Paulinho Boca de Cantor, com Baby do Brasil e Pepeu Gomes fundaram o grupo Novos Baianos em 1968. Nos anos 1970, o grupo mudou para o Rio de Janeiro e passaram a viver em comunidade num sítio em Vargem Grande. Nesse período, o grupo gravou Acabou Chorare, álbum mais importante da banda.

Ele escreveu a maioria das canções gravadas pelos Novos Baianos e musicadas por Moraes Moreira. Entre os sucessos estão Acabou Chorare, Preta Pretinha e Mistério do Planeta. O grupo se desfez em 1978, voltando a se reunir em 1997 para a gravação do CD ao vivo Infinito Circular. Em dezembro de 2015, o grupo anunciou a última turnê Acabou Chorare - Novos Baianos Se Encontram, concluída em 2018.

O cantor Caetano Veloso e Baby do Brasil homenagearam ao poeta no Instagram (imagens contém links que direcionam às redes dos artistas):