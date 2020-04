Morre Marcos Mundstock, figura do grupo argentino Les Luthiers

publicidade

O humorista e locutor argentino Marcos Mundstock, ícone do grupo artístico argentino Les Luthiers, morreu nessa quarta-feira, dia 22, aos 77 anos, informaram seus companheiros em um comunicado. "Após mais de um ano lidando com um problema de saúde que se tornou irreversível, nosso companheiro e amigo, finalmente partiu", indicou o texto.



Junto ao já falecido Daniel Rabinovich, Mundstock foi a principal referência dos Les Luthiers. O artista se afastou dos palcos desde janeiro, quando foi informado que deveria passar meses de "repouso, continuar seu tratamento e realizar posteriormente o devido processo de reabilitação".



Não foi informado, então, qual doença ele sofria nem se estava hospitalizado. Segundo a mídia argentina, o humorista morreu como consequência de um câncer. "Ficaremos com a memória de suas piadas diárias, rápidas e assombrosamente geniosas, prontas para nos dar uma faísca de alegria em todos os momentos, nos bons e nos ruins", recordou Les Luthiers no comunicado.