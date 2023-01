Morre o baterista da banda Modest Mouse, Jeremiah Green

publicidade

O músico Jeremiah Green morreu neste domingo, 1º de janeiro, aos 45 anos. O baterista da banda norte-americana Modest Mouse foi diagnosticado com câncer em estágio avançado no início de dezembro e a informação foi divulgada pelo grupo nas redes sociais, sem dar detalhes sobre o tipo de tumor. A morte foi anunciada pela página do Instagram da banda, que prestou uma homenagem ao colega. "We love you" para Green é a última frase do comunicado.

Green, que foi um dos membros fundadores da banda, estava com show marcado no Brasil em 2023 no primeiro dia do Lollapalooza. A Modest Mouse se apresenta na abertura do festival, na sexta, dia 24 de março, ao lado de Billie Eilish e Lil Nas X.