Morre o fotógrafo publicitário Celso Chittolina

publicidade

Morreu na manhã de hoje, de um infarto, o fotógrafo de publicidade Celso Aquiles Chittolina Filho, natural de Guaporé. Com quase 40 anos de trajetória e referência no mercado, deixa as filhas Clara e Sofia.

A paixão pela fotografia foi despertada quando ganhou uma câmera de sei pai. Começou como ajudante de fotógrafo nos EUA, e desde então conquistou inúmeros prêmios. Atuou na agência MPM e comandou a Associação Riograndense de Propaganda (ARP) no biênio 2008-2009, entidade em que foi vice-presidente em 2012 e 2013. Entre suas últimas atividades na área, está a participação, dia 19 de agosto último, de um especial para o site Coletiva.net no Dia Mundial da Fotografia, quando expôs um trabalho feito há mais de 20 anos em Havana (Cuba).

Atualmente, fazia parte da diretoria da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado, onde se destacou na ação comemorativa aos 700 anos da morte do poeta Dante Alighieri e dos 150 anos da BPE, em setembro passado, apresentando um belíssimo espetáculo na fachada da Biblioteca, com imagens projetadas em mapping 3D. A diretora, Morgana Marcon, em nota expressou seu agradecimento à contribuição de Celso à instituição e se solidarizou com a dor dos familiares. “Estamos todos em luto pela perda desse profissional competente e ser humano digno, que tanto contribuiu para a nossa Biblioteca”, disse.

Celso mantinha um estúdio em Porto Alegre, voltado a imagens publicitárias e autorais, de arquitetura, alimentos, além de moda, editoriais e retratos.