Morre Rutger Hauer, o vilão de "Blade Runner"

O ator holandês Rutger Hauer, intérprete do vilão Roy Batty no filme "Blade Runner: O Caçador de Androides" (1982) morreu aos 75 anos na última sexta-feira. A informação foi dada pelo agente do ator à revista especializada Variety nesta quarta-feira.

Segundo a publicação, Rutger morreu em casa, na Holanda, após uma breve doença. O agente Steve Kenis informou que o funeral foi realizado hoje.

Suas outras atuaçõeso ocorreram em dois filmes de 2005: como Cardeal Roark em “Sin City” e como o vilão corporativo que Bruce Wayne descobre está comandando a Wayne Corp. em “Batman Begins” de Christopher Nolan.

Em "True Blood", ele interpretou Niall Brigant, o rei da tribo da qual a família Stackhouse é descendente e o avô fada de Sookie, Jason Stackhouse e Hunter Savoy. Hauer também recorreu à comédia musical medieval da ABC, “Galavant”, como Kingsley em 2015.

Filho de professores, Rutger nasceu em 23 de janeiro de 1944, em Breukelen, na Holanda, perto de Amsterdã. Ele fugiu de casa aos 15 anos para se juntar à marinha holandesa. Em 1962, ele voltou para Amsterdã e começou a estudar brevemente atuação, mas saiu da escola novamente para um período no exército.

Logo após, ele finalmente se comprometeu com o palco, tornou-se membro da trupe experimental "Noorder Compagnie", na qual ele atuou, dirigiu e atuou como figurinista e tradutor por vários anos.