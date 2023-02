Mostra com resultados da residência Formigueiro inaugura na Galeria Sotero Cosme

publicidade

A partir desta quinta-feira, 9 de fevereiro, às 18h, o público poderá conferir a mostra com resultados da residência Formigueiro, principal ação da 8ª edição do Festival Kino Beat. "CÖCÖCÖCÜ" estará em cartaz na Galeria Sotero Cosme no MACRS na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), com entrada franca.

"CÖCÖCÖCÜ" é a onomatopeia de um processo. Uma forma inusitada de traduzir em linguagem uma experiência intensa de encontros e criações. Também pode ser o som amplificado do caminhar de uma formiga sobre as folhas secas que cercam o formigueiro. A palavra é um neologismo, que carrega em sua formação as sílabas iniciais de alguns dos principais termos que simbolizaram a residência artística formigueiro: coexistência, colaboração, comunicação e cuidado.

Ao longo de três semanas, 19 pessoas, entre artistas, biólogos, urbanistas, curadores e produtores, foram residentes e parceiros, borrando suas funções pré-estabelecidas e propondo interferências em prol da realização desta exposição. Diferentemente das formigas, que vivem para executar atividades estritamente definidas por milhões de anos de evolução. As formigas foram as guias no decorrer desta experiência compartilhada na Casa de Cultura Mario Quintana e na cidade expandida. Trabalhar com/sobre elas, foi um exercício de alteridade e reflexão geradora de mundos. Para o antropólogo Bruno Latour, "o mundo sempre transborda da natureza, mundo e natureza são marcos temporais: a natureza é o que está estabelecido; o mundo, o que vem.”

Conforme informa o material de divulgação, o que veio dessa junção de pessoas/cidades/formigas/COCOCOCU também pode ser percebido enquanto um experimento de articulação dos dualismos: arte e vida, natureza e cultura. Todos emaranhados em um superorganismo de relações e afetos, materializados em uma série de trabalhos artísticos desenvolvidos na residência formigueiro.

Com obras de Feral Practice, Vicente Carcuchinski, Estevão da Fontoura, Leonardo Brawl, Livia Koeche, Coletivo Grupelho, Moinho Edições, Beto Mohr, Tuane Eggers, Leo Caobelli, Camila Leichter e colaboradores, a exposição segue em cartaz até 26 de março com visitação das 10h às 18h, de terça a domingo, com entrada gratuita.

A 8ª edição do Festival Kino Beat e a residência formigueiro foram contempladas no programa Cultura Circular 2022 com realização do British Council e apoio do Oi Futuro. Apoio cultural da Casa de Cultura Mario Quintana, Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, Museu de Arte Contemporânea do RS e Farol Santander. Mais informações, acesse: https://kinobeat.com/.

CÖCÖCÖCÜ

Inauguração - 9 de fevereiro, 18h

Em cartaz até 26 de março

Visitação das 10h às 18h, de terça a domingo, com entrada gratuita

Galeria Sotero Cosme - MACRS - Casa de Cultura Mario Quintana - Rua dos Andradas, 736.