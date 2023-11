Mostra de Cinema de São Paulo revela vencedores de 2023

publicidade

Depois de 14 dias de exibições, debates, encontros, oficinas e lançamentos de livros, foram divulgados na noite desta quarta-feira os premiados da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em cerimônia no Espaço Petrobras da Cinemateca Brasileira.

Os filmes da seção Competição Novos Diretores mais votados pelo público foram submetidos ao Júri formado por Bárbara Raquel Paz, Enrica Fico Antonioni, Lenny Abrahamson, Mariëtte Rissenbeek e Welket Bungué, que escolheu “Quando Derreter”, de Veerle Baetens, como melhor filme de ficção e “Samuel e a Luz”, de Vinícius Girnys, como melhor documentário.

O Júri concedeu ainda menção honrosa para “Se Eu Pudesse Apenas Hibernar”, de Zoljargal Purevdash, e de melhor interpretação para Jaya (Asog). Todos receberam o Troféu Bandeira Paulista (uma criação da artista plástica Tomie Ohtake).

Já o público da 47ª Mostra escolheu, entre os estrangeiros, “La Chimera”, de Alice Rohrwacher, como melhor filme de ficção, e “Da Cor e da Tinta”, de Weimin Zhang, como melhor documentário. Entre os brasileiros, “Somos Guardiões”, de Edivan Guajajara, Chelsea Greene e Rob Grobman, recebeu o prêmio de melhor documentário e “A Metade de Nós”, de Flávio Botelho, o de melhor ficção.

A escolha do público é feita por votação. A cada sessão assistida, o espectador recebe uma cédula para votar com uma escala de 1 a 5, entregue sempre ao final do filme. O resultado proporcional dos filmes com maiores pontuações determina os vencedores.

Reunida na última segunda-feira, Ama imprensa especializada que cobre o evento decidiu conceder o Prêmio da Crítica para “O Dia que Te Conheci”, de André Novais Oliveira, como melhor filme brasileiro e “Afire”, de Christian Petzold, como o melhor entre os estrangeiros.

Também a Abraccine – Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que realiza tradicionalmente uma premiação para filme brasileiro, nesta edição escolheu o melhor entre os realizados por diretoras estreantes. O eleito foi “Sem Coração”, de Nara Normande e Tião.