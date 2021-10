Mostra de Cinema Espanhol 2021 em Porto Alegre

publicidade

Começa nesta quinta-feira, dia 28 de outubro, a Mostra de Cinema Espanhol 2021, promovida pelo Cine Farol Santander (Sete de Setembro, 1028), em Porto Alegre. Elaborada com o apoio da Embaixada da Espanha no Brasil, a mostra é composta por 10 filmes espanhóis realizados recentemente, sendo quatro deles inéditos nos cinemas de Porto Alegre. Todas as exibições são gratuitas e ocorrem entre os dias 28 de outubro e 1 de dezembro.

Desta quinta-feira até o dia 3 de novembro (quarta-feira), estarão em cartaz os filmes "Diamantes negros", às 15h, e "O Que os Homens Falam", às 17h30min.

"Diamantes Negros", de Miguel Alcantud (2013), é um drama. Acompanha jovens que deixaram a África rumo a Europa para se tornarem estrelas do futebol. Amadou e Moussa são descobertos por um olheiro, separados de suas famílias e levados a Madri, para realizar este sonho.

Em "O Que os Homens Falam", de Cesc Gay (2012), traz a história de oito homens de meia-idade vivem situações que refletem seu principal conflito: crise de

identidade. A incapacidade de expressar seus sentimentos e a forma de se relacionar com as mulheres são expostas com humor e sarcasmo. O elenco conta com Ricardo Darín, Luis Tosar e Javier Cámara.

Depois o programa será alterado semanalmente. Também integram o programa títulos como "Forjando Campeões", "Conflito das Águas", "Handia", "Geração: Buñuel, Lorca, Dalí", "Não Sei Dizer Adeus", "Maria (e os outros)", "Viver é Fácil Com os Olhos Fechados" e "A Próxima Pele".