Mostra de Cinema Japonês terá sessões comentadas na Ufrgs

Tema da mostra “À La Carte – Cinema Japonês”, uma seleção de filmes japoneses está em cartaz na Sala Redenção – Cinema Universitário da Ufrgs, com acesso pela rua Engenheiro Luiz Englert, 333. Realizada em parceria com o streaming Belas Artes, a programação, que começou no dia 4, reúne seis filmes, oferecendo um panorama da cinematografia do Japão, com sessões gratuitas e abertas à comunidade, de segundas a sextas-feiras, às 16h e 19h, até o dia 22 de setembro.

Na próxima sexta-feira, dia 15 de setembro, às 19h, será projetado “Contos da Lua Vaga” (1953), de Kenji Mizoguchi, filme que se passa no século XVI, em plena guerra civil, quando dois irmãos fazendeiros vão à capital local para tentar vender peças de cerâmica. Eles vendem todas. Depois o destino dos dois se separa quando Tobei decide se tornar samurai, e Genjuro quer enriquecer através do comércio. Entre as surpresas que os esperam, Genjuro descobre que a rica mulher que o recebeu em seu palácio, é na verdade, um fantasma. Haverá um debate com os críticos Sérgio Alpendre e Carla Oliveira após a projeção.

A mostra conta ainda com outros clássicos, como “Rashomon” (1950), de Akira Kurosawa; “Filhos de Hiroshima” (1952), de Kaneto Shindô; “Era Uma Vez em Tóquio” (1953), de Yasujiro Ozu.

“Frutos da paixão” (1981), de Shuji Terayama, é outro selecionado que terá sessão comentada no próximo dia 19, às 19h, com debate com Luís Edegar de Oliveira e Thainá María ao final.

O cinema japonês contemporâneo será a pauta de um bate-papo a ser conduzido por Eduardo Wannmacher, que acompanhará a exibição do filme “Roda do Destino” (2021), dirigido por Ryûsuke Hamaguchi, sobre a relação de três mulheres, no dia 22 de setembro, encerrando a programação do ciclo.