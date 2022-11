Mostra de repertório da Cia Hariboll no Teatro Hebraica

publicidade

Após um hiato de quase três anos, nos dias 19 e 20 de novembro, no Teatro Hebraica (João Telles, 508), a Cia Hariboll realizará a 10ª edição da sua já tradicional mostra de repertório, evento que faz parte do calendário das artes cênicas de Porto Alegre desde o ano de 2011. Reconhecida nacionalmente por seu trabalho artístico, há 22 anos a Cia Hariboll traz em seu portfólio mensagens de paz, fraternidade, reflexão e muito bom humor. A programação deste ano trará mais de dez horas de arte, com mais de cem artistas envolvidos e previsão de um público superior a duas mil pessoas entre os dois dias do evento. "Estamos retomando um projeto que é um dos grandes sucessos da companhia. Certamente serão dois dias de muita arte e celebração ao lado do público", afirma o Diretor da Cia Hariboll, Luís Carlos Pretto.

A programação terá três espetáculos da Cia, incluindo a estreia "Comédias Dessa (e da Outra Vida), o espetáculo convidado do Grupo NEA de Florianópolis, “Le Fantôme du Musée", e o show musical da banda Evangelizar é Amar. Ainda no domingo, 20, pela manhã, haverá um show coletivo de música, teatro e dança com grupos convidados de Porto Alegre e cidades próximas.



PROGRAMAÇÃO:

SÁBADO DIA 19/11:

15h: EVANGELIZAR É AMAR: EM FAMÍLIA

Show contendo algumas das músicas dos cinco álbuns já lançados pela banda e novidades, com um repertório de canções para dançar, refletir, brincar e meditar. Assim como já diz o título, um momento de arte indicado para toda a família.

Com o Grupo EVANGELIZAR É AMAR: Direção artística e técnica: Dani Medina e Eduardo Veit

18h: LE FANTÔME DU MUSÉE (O FANTASMA DO MUSEU)

Dois jornalistas, um espiritualista e outro cético, encontram-se em um museu de assuntos transcendentais, em Paris, para uma reportagem.

Com o Grupo especialmente convidado: NEA, de Florianópolis/SC, pela 1ª vez no RS

20h30: O SEMEADOR DE ESTRELAS

Espetáculo musicado que aborda a vida e a obra do baiano Divaldo Pereira Franco. Desde 2017 em cartaz pelo País, é um sucesso de público dirigido por Renato Prieto, em uma produção conjunta com a Cia Hariboll, com músicas especialmente compostas por Caye Milfont e texto de Cyrano Rosalém.

Com a Cia Hariboll de Teatro

DOMINGO DIA 20/11:

15h: NINA MENINA: Especial 22 anos

Espetáculo infantil com música ao vivo em uma apresentação comemorativa aos seus 22 anos em cartaz! Nina, após uma brincadeira de esconde-esconde em uma floresta, nota que se perdeu dos seus amiguinhos. Para encontrar o caminho de casa recebe ajuda de um animalzinho fugitivo de um circo e de um ser misterioso.

Com a Cia Hariboll de teatro

19h: COMÉDIAS DESSA (E DA OUTRA VIDA)

Conjunto de esquetes escritas especialmente para o encerramento da mostra, conta histórias de casais em situações hilárias como: Uma gafe na fila de entrada no “mundo espiritual”, uma mulher que liga para o SAC para falar com Deus e reclamar da vida, um fiscal envolvido numa blitz que fiscaliza as condições dos corpos físicos nas calçadas.

Com a Cia Hariboll de teatro

SERVIÇO:

10ª MOSTRA DE TEATRO HARIBOLL

QUANDO: Dias 19 e 20 de novembro (Sábado e Domingo)

LOCAL: TEATRO HEBRAICA, Rua João Telles nº 508 /Bomfim/ Porto Alegre/RS

INGRESSOS PROMOCIONAIS: R$ 20,00 (Valor de meia-entrada para todos)

Pelo site SYMPLA: www.sympla.com.br e no local nos dias das apresentações

Por PIX (contatar a produção pelo whatsapp) 51 984146380