Mostra Teatro-Fórum será apresentada em Guaíba no domingo

A peça teatral "O (Sur) Real Mundo da Família Tradicional Brasileira" será apresentada no domingo, dia 13 de novembro, às 20h, no Sindicato do Papel e Papelão (SINPACEN), na avenida Bento Gonçalves, 304, em Guaíba. Entrada franca.

Esta é mais uma montagem resultante do projeto Teatro de Fato, realizado pela 11ª edição, após dois anos de suspensão em decorrência da Covid-19. Em aulas regulares, desde junho, sobre o método Teatro do Oprimido\Teatro-Fórum, o curso culminou com a criação do Grupo Teatral Dor, Suor e Arte que realizou sua primeira apresentação no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, e que agora, fará apresentação para o público guaibense, no próximo domingo.

O projeto é realizado há mais de uma década pelo Grupo Comparsaria das Façanhas, coordenadores do Ponto de Cultura Espaço Livre Biguá, com sede em Guaíba, em parceria com a Prefeitura Municipal. O curso ministrado por Araxane Jardim, Déia Alencar e Jaqueline Lepsen é oferecido, gratuitamente, à comunidade de Guaíba, Porto Alegre, região metropolitana e interior do RS.

Sinopse da peça:

Laços que deveriam aconchegar, amarram e sufocam num ambiente marcado pela insegurança e agonia. A peça mostra e denuncia a visão de padrões históricos que se impõem aos nossos cotidianos. As cenas protagonizadas por mulheres reforçam a necessidade de reverter situações de opressão vividas por elas e por aqueles que delas dependem.

Elenco: Aline Leal, Ana Paula Varera, Anderson Silva, Daiana Escouto, Eduarda Pedrassani, Eros Lucy, Fabricio Cruz, Gabriel Cigognini, Gabriela Bitencourt, Gabi Fly, Higor Ramos, Jéssica Visa, João Pedro Tolotti, Ju Palhares, Kayque Vianna, Lucas Kroeff, Airam Eulb, Mariana Mattos, Marisa Petrucci, Marjana Antunes, Mauricio Santos, Pedro Mene, Rafael Nagel, Ella, Raissa Florisbal, Sammy Corrêa, Tina Borba, Taigher Alvarenga e Yuric Linhares.