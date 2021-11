Motores de avião da Marília Mendonça são levados para GO

publicidade

Os motores da aeronave que caiu com a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas foram encaminhados, nesta quarta-feira (10), de Caratinga, a 311 km de Belo Horizonte, para o CSA (Centro de Serviços Aeronáuticos) de Goiânia, capital de Goiás.

Inicialmente, as peças seriam levadas para uma oficina especializada da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. A Aeronáutica, no entanto, informou que foi feita a mudança de destino já que a capital goiana “possui estrutura e disponibilidade necessárias para que os técnicos do SERIPA III (Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) realizem a análise dos equipamentos”.

Já os destroços do avião estão em perícia no na sede do SERIPA III, no Rio de Janeiro. A FAB (Força Aérea Brasileira) ressalta que o objetivo das investigações é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram.

Investigações

A Polícia Civil encontrou um cabo enrolado em uma das hélices do avião nesta segunda-feira (8). A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) já havia confirmado que a aeronave bateu em uma rede de alta-tensão da empresa.

A investigação tenta esclarecer a que altura estava o bimotor no momento do choque com a torre. Essa resposta pode revelar se a aeronave caiu por falha mecânica ou descuido do piloto.

O dono da empresa da PEC Táxi Aéreo, empresa proprietária do avião que caiu, prestou depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais nesta segunda (8). A corporação vai ficar responsável pelas investigações do acidente.

Queda

O avião com destino a Caratinga (MG) caiu na zona rural de Piedade de Caratinga, a aproximadamente 300 km de Belo Horizonte. Além da sertaneja, estavam na aeronave o piloto Geraldo Martins de Medeiros, o copiloto Tarciso Pessoa Viana, o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho, e Henrique Ribeiro, produtor da artista. Todos morreram.