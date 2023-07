Movimento Coral Feevale apresenta Concerto Hygge

publicidade

O projeto de extensão Movimento Coral Feevale apresentará o Concerto Hygge neste sábado, 15, às 20h, no Teatro Feevale (ERS-239, 2755), em Novo Hamburgo. Os ingressos são limitados, e devem ser retirados no site ou na bilheteria do Teatro. Cada participante deverá, no entanto, doar 1kg de alimento não perecível no dia do Concerto. As doações serão destinadas ao Banco de Alimentos – Região do Calçado.

A coordenadora do projeto, Denise Blanco Sant’Anna, explica que o termo hygge, que surgiu na Dinamarca, convida a imaginar o colo, o aconchego, o conforto, a tranquilidade e a segurança. “Estendemos este convite a toda a comunidade, para que as pessoas deixem um pouco de lado a dinâmica intensa do cotidiano e sintam a suavidade das vozes entrelaçadas, como um colo acolhedor de harmonia e sons”, afirma.

Com uma proposta diferenciada dos concertos anteriores, o programa apresentará um repertório diversificado de músicas brasileiras e estrangeiras, com a intenção de embalar, em um abraço musical, todos que estiverem presentes. As canções serão executadas por mais de 150 integrantes dos coros Canto e Vida (feminino terceira idade), Unicanto Feevale (feminino adulto), Coro de Câmara Feevale (misto adulto) e Grupo Instrumental Feevale, além de contar com músicos e instrumentistas convidados.

Desenvolvido pela Universidade Feevale há mais de 15 anos, o Movimento Coral Feevale, que integra o programa Conexão Cultural, tem como objetivo desenvolver e aprimorar as capacidades músico-vocal e instrumental, através do fazer musical em grupo. O projeto, que integra o programa Conexão Cultural, conta com a coordenação de Denise Blanco Sant’Anna, regência de Federico Trindade e preparação vocal de Yasmini Vargaz.

Denise Blanco Sant’Anna diz que o projeto cumpre com o propósito comunitário da Universidade, pois desde 2011 recebe a comunidade em concertos gratuitos no Teatro Feevale, com uma parceria de grande relevância com o Banco de Alimentos. “Toda a montagem apresentada pelos grupos resulta do envolvimento de pessoas da comunidade, que participam do Movimento Coral Feevale gratuitamente. Dessa forma, o projeto busca, cada vez mais, abraçar a comunidade, contribuindo para a ampliação da cultura musical coral e instrumental, numa perspectiva de inclusão, socialização e humanização”, destaca a coordenadora.