'Mugshot': veja fotos de famosos que tiveram problemas com a Justiça

publicidade

"Mugshot" é o termo em inglês para foto de fichamento policial, geralmente tirada após a prisão de um indivíduo. E muitas celebridades passaram pelo constrangimento de ter a imagem tirada pela polícia (e distribuída pelo mundo). Veja quais são as mugshots de alguns famosos que já tiveram problemas com a Justiça.

Frank Sinatra

A foto de Frank Sinatra na delegacia em 1938 é uma das primeiras mugshots de famosos conhecidas. O cantor e ator foi detido na cidade de Hoboken, nos EUA, por adultério e sedução de uma mulher. Segundo um relatório escrito por agentes do FBI, Sinatra teve relações sexuais com a vítima com a promessa de que se casaria com ela.

Justin Bieber



O ídolo pop Justin Bieber também já foi parar no xilindró. O cantor foi detido em 2014 com as acusações de dirigir sob influência de drogas ou álcool e de disputar um racha nas ruas.

Nick Nolte



O ator Nick Nolte foi preso em 2002 após ter sido flagrado dirigindo bêbado em Malibu, nos EUA. A mugshot dele logo se tornou icônica. "Em 1992, a revista People me escolheu como um dos Homens Mais Sexies do Mundo. E agora, 10 anos depois, eu apareço na frente de todo mundo como um louco", disse Nolte.

Robert Downey Jr.



Antes do estrondoso sucesso como o Homem de Ferro nos filmes da Marvel, o ator Robert Downey Jr. viveu momentos bem conturbados na vida e na carreira. Um deles foi a série de prisões que teve no final dos anos 90 por envolvimento com drogas e violência.

David Bowie



Poucos famosos conseguiram sair tão estilosos na mugshot quanto David Bowie. O cantor britânico foi detido em 1976, ao lado de Iggy Pop, por posse de maconha. Ele passou uma noite na cadeia.

Lindsay Lohan



A atriz Lindsay Lohan foi presa em 2010, aos 23 anos, após não ter se apresentado a uma audiência judicial sobre a condenação por ter dirigido sob influência de álcool em 2007. Ela foi condenada a 90 dias de prisão e obrigada a ir a uma clínica de reabilitação.

Jane Fonda



A atriz Jane Fonda foi detida em 1970, em Cleveland, ao voltar de uma viagem no Canadá. Os policiais que a pararam afirmaram que a pílulas que a atriz carregava eram drogas, enquanto Fonda afirmava que se tratavam de vitaminas. A atriz foi liberada em seguida e, depois de meses, foi comprovado que era mesmo vitamina o que ela trazia na mochila.

Mick Jagger



Mick Jagger foi detido em 1967 ao lado de Keith Richards, o seu companheiro de Rolling Stones, por posse de anfetaminas. Os dois foram condenados à prisão, mas apelaram e conseguiram escapar da cadeia.