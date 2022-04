Musas brilham em último ensaio técnico antes de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro

publicidade

Os ensaios técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro chegaram ao fim no domingo, dia 10. Para fechar a temporada de preparação das agremiações antes dos desfiles no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, a "Unidos do Viradouro" reuniu famosas como Lore Improta e Erika Januza em uma apresentação de tirar o fôlego.

Em 2020, ano do último Carnaval na avenida, Lore foi um dos grandes destaques da folia. À época, após a vitória da escola, a famosa foi às redes sociais celebrar a conquista.

"Não tenho palavras, só tenho a agradecer pela oportunidade, Unidos do Viradouro, Marcelinho e a comunidade. Eu disse que era pé quente (mais um ano)", escreveu a musa, no Instagram.

Com o samba-enredo "Viradouro de alma lavada", o desfile exaltou as "Ganhadeiras", mulheres de fibra e descendentes de escravas que lutaram para construir o Brasil.