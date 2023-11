Musical "Eva Luna – A Scheherazade das Américas" faz apresentação no Teatro da AMRIGS

publicidade

O espetáculo musical "Eva Luna – A Scheherazade das Américas" volta a cartaz , em Porto Alegre, desta vez no Teatro da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), onde estreia nesta terça-feira, 28 de novembro, às 20h.

Com direção artística de Yasmini Vargaz e direção musical de Felipe Wilke, “Eva Luna – A Scheherazade das Américas” é um espetáculo baseado na obra literária da escritora chilena Isabel Allende, que conta a história de Eva Luna, uma mulher sul-americana, filha de índio e órfã de mãe. Como uma Scheherazade latina, ela faz da arte de conviver com a diversidade e de contar histórias seu meio de sustento e de superar as dificuldades de uma América Latina pobre, miscigenada, discriminatória e machista. Protagonizado por Yasmini Vargaz no papel de Eva Luna, o espetáculo traz a cultura nômade em primeiro plano e aborda diversas culturas, músicas e línguas com as quais Eva convive.

O show "Eva Luna" conta e canta histórias em várias línguas e sotaques musicais diversos, partindo de um extremo sul onde o Brasil se confunde com a pátria do pampa e é, também, argentino, uruguaio, negro, indígena e cigano, até os limites da América Central, que é caribenha. Indígena, urbana, cigana e essencialmente latina, Eva Luna ecoa os mouros em Portugal, castanholas de Espanha, tambores do Caribe em canções latinas e brasileiras, misturando esse universo de influências com o ar regional e brasileiro.

Com uma trupe de músicos diversa e representativa, Eva Luna é um show de diversidade e de amor à arte, que busca trazer um pouco da essência latina invisibilizada, indo na contramão das tendências de um mercado musical que privilegia o pop, o sertanejo universitário e a worldmusic.

A produção é uma realização da Cia. Ópera Brasil.

SERVIÇO:

Evento: Musical "Eva Luna – A Scheherazade das Américas"

Local: Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311), Partenon, Porto Alegre-RS

Data: Dia 28 de novembro de 2023, terça-feira, às 20h

Os ingressos estão à venda pelo site Sympla.