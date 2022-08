Musical infantil "Crianceiras" neste domingo no Teatro do Sesi

publicidade

O Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8787) recebe neste domingo, dia 7 de agosto, às 16h, o espetáculo infantil "Crianceiras", com músicas do cantor e compositor Márcio de Camillo feitas a partir de poesias do escritor gaúcho Mario Quintana. A apresentação contará com recursos de acessibilidade, com audiodescrição e uma intérprete de Libras. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.

Dirigido por Luiz André Cherubini, do Grupo Sobrevento, a montagem faz um cruzamento com o teatro de brinquedo, com um cenário formado por figuras bidimensionais de papelão, assinadas pelo renomado designer e artista gráfico Carlo Giovani. O show traz Márcio de Camillo na voz, violão e viola caipira; Nath Calan na percussão e bateria; Tiago Sormani no teclado, sanfona, flauta e clarinete; Denise Ferrari no violoncelo; e Paulo Higa e Izabella Maggi na contrarregragem-cênica. Em cena, todos cantam e formam coros que acompanham diversos ritmos como valsa, forró, jazz e rock.

Na montagem, o intérprete vê sua casa e sua cidadezinha serem invadidas por enormes edifícios até a chegada de outros três músicos que trazem consigo a primavera.

O espetáculo dá sequência ao CD "Crianceiras Mario Quintana", lançado no fim de 2015, com forte apelo educativo e o intuito de aproximar as crianças da poesia por meio da música. Admirador do poeta desde a adolescência, Márcio usou como ponto de partida o livro de Quintana intitulado "Canções". "Senti ali uma provocação inicial. E procurei brincar com a métrica, ouvir a melodia que cada poema traz", relembra o músico, que também trabalhou com poemas de outros livros do autor. A fim de se aprofundar na obra do poeta, Márcio veio a Porto Alegre e visitou o interior do Rio Grande do Sul para uma pesquisa de campo, de onde voltou com o sinal verde da sobrinha-neta e detentora dos direitos autorais do poeta, Elena Quintana. Na escolha dos poemas, há pião, catavento, anjo, burrico e grilo, mas também há medo, morte e um quê de melancolia, embalados com a delicadeza musical.