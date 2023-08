publicidade

O musical infantojuvenil "O Gato de Botas e Bombachas" tem últimas apresentações neste sábado e domingo, dias 26 e 27, às 16h, no Teatro Renascença (av. Erico Veríssimo, 307). Com texto de Charles Ferreira e direção de Airton de Oliveira, a montagem apresenta uma versão de um dos contos mais famosos da literatura universal adaptado para o Rio Grande do Sul do final do século XIX. Os ingressos estão disponíveis no site www.tcheofertas.com.br ou na bilheteria do local, nos dias das apresentações, a partir das 15h.

Com direção musical de Arthur Barbosa, a peça tem texto rimado e conta com 21 canções originais, criadas especialmente para o espetáculo. Uma parte da trilha sonora é gravada e a outra é cantada e tocada ao vivo pelo elenco, formado pelos atores Dejayr Ferreira, Paulo Roberto Farias, Júlio Estevan, Jadson Silva e Ed Lannes.

No conto original de 1967, escrito pelo francês Charles Perrault, três irmãos recebem como herança de seu pai um gato de estimação. Depois de ganhar um par de botas, o felino convence um rei muito poderoso de que pertence a um fidalgo chamado Marquês de Carabás, e consegue ao seu dono a mão da princesa em casamento.

Na versão gauchesca, o gato tem jeito de detetive, usa bombachas e vive na fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Após ser enfeitiçado e começar a falar, ele provoca uma série de trapalhadas para desvendar os roubos de gado que vêm acontecendo na propriedade de um grande fazendeiro gaúcho, o Coronel Pedro Caetano. Entre uma confusão e outra, o animal de estimação consegue solucionar o caso e ainda ajuda seu dono, Clementino, a casar com a filha do poderoso fazendeiro.