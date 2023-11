Musical Kombina integra programação da Virada Sustentável

publicidade

A 8ª Virada Sustentável Porto Alegre promove atividades culturais gratuitas, com ênfase no mês da consciência negra e no cuidado com o meio ambiente. Hip hop, poesia falada, instalações de artes visuais, mostra audiovisual, teatro, música, dança e educação para sustentabilidade fazem parte da programação de atividades desta edição. Transformada na “Casa dos ODs”, a Casa de Cultura Mario Quintana (na Rua dos Andradas, 736) é um desses pontos, onde a cultura e o orgulho negro serão destaques.

O calendário de 2023 do Festival prevê um fim de semana repleto de atividades culturais no centro cultural. A programação é gratuita.

Neste domingo, está programada a celebração da Campanha Coleta Seletiva Viva POA, das 11h às 11h30min do dia 12, no Palco da Travessa dos Cataventos. O momento é uma homenagem às 17 unidades de triagem que trabalham com os resíduos recicláveis da cidade.

Também no térreo da casa, uma das atrações é o projeto musical Kombina, que estará no local a partir das 13h. Às 14h, começa uma performance artística do projeto, com Maurício Alves, Matheo Correa, Edu Nascimento e Maurício Tubs. Além de músicas autorais, haverá um momento aberto para quem quiser mostrar sua arte.

A partir das 16h, o foco é o samba de gerações. O evento começa com uma performance comandada por Vini Brito, especialista em Carnaval, com participação de dois baluartes do Carnaval de Porto Alegre, Mestre Nilton e Sandro Ferraz. Em seguida, uma roda de samba tomará o palco. O dia se encerrará com o bloco "Avisem a Shana que sábado vai chover.

Veja destaques abaixo.

Atrações:



Domingo, 12 de novembro - Na Casada de Cultura Mario Quintana

- Travessa dos Cataventos

11h Celebração Coleta Seletiva Viva POA

13h Visitação Kombina, com performance artística às 14h

15h Nós e o Carnaval - Bate-Papo com Vini Brito, Mestre Nilton e Sandro Ferraz

16h Roda de samba - Thiago Ribeiro

18h Bloco "Avisa a Shana que Sábado vai chover"

- Na Sala Sérgio Napp

10h às 20h Exposições audiovisuais

- Térreo Recepção

10h "Bate papo: Museu de Resgate da Instalação Biblioteca da Vila"